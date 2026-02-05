Crans Montana parla Jessica Moretti | Su di noi tante bugie Viviamo in isolamento Interrogato il figlioccio | Mai formato per le emergenze

Jessica Moretti parla di accuse e isolamento. La donna spiega che in questi giorni si trova sotto attacco mediatico, con tante bugie che circolano su di loro. Racconta di vivere in isolamento, senza contatti e senza poter uscire. Il figlioccio di Moretti conferma: «Non siamo preparati alle emergenze, non ci avevamo mai pensato». La situazione resta difficile e imprevedibile, e nessuno sa come evolverà.

«È una situazione complicata, non avremmo mai immaginato, nemmeno nel nostro peggior incubo, che potesse succedere una cosa del genere». Con queste parole Jessica Moretti, titolare del bar Le Constellation insieme al marito Jacques, ha rotto il silenzio mentre a Sion era in corso l’interrogatorio di Jean-Marc Gabrielli, loro figlioccio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Raggiunta dai cronisti durante una pausa dell’audizione, seduta accanto ai suoi legali Yael Hayat e Patrick Michoud, Moretti è apparsa provata e si è commossa ripensando alla tragedia.🔗 Leggi su Open.online

Jessica Moretti smentisce di aver preso denaro e di essere scappata.

Jean-Marc Gabrielli, figlioccio dei Moretti, si difende dalle accuse che lo pongono come responsabile della mancanza di formazione e preparazione per le emergenze.

