crans montana arrestato il titolare de le constellation jacques moretti

A Crans-Montana, il titolare del locale Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato in relazione alla tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno. L’arresto segue le indagini sulla vicenda, che ha coinvolto il locale e le sue responsabilità. Restano in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Jacques Moretti, il proprietario de Le Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di Capodanno a Crans Montana, è stato arrestato. La decisione, ha riferito 24 heures, è stata motivata con un potenziale rischio di fuga. Resta invece a piede libero sua moglie Jessica. I due, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, sono stati interrogati nella mattinata di venerdì 9 gennaio riguardo la loro situazione personale e il loro patrimonio immobiliare. A seguito dell’udienza, la procuratrice Catherine Seppey ha disposto il fermo di Moretti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; “Chiederò l’arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà; Crans - Montana, media: titolare 'Le Constellation' fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Crans-Montana, media: titolare ‘Le Constellation’ fu arrestato per sfruttamento prostituzione.

