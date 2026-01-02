Crans-Montana incendio Capodanno 2026 | chi sono Jessica e Jacques Moretti proprietari de Le Constellation

Jessica e Jacques Moretti sono i proprietari di Le Constellation, rinomato locale di Crans-Montana. Durante la notte di Capodanno 2026, nella famosa stazione sciistica svizzera, un incendio ha causato una grave tragedia. Questo evento ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulle conseguenze di un incendio in un contesto di festa e di lusso. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, sollevando interrogativi sulle cause e sulle misure di prevenzione adottate.

Una notte di festa si è trasformata in una immane tragedia nella notte di Capodanno nella lussuosa stazione sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese. Un devastante incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti gravi, molti dei quali con ustioni estese. Le autorità svizzere parlano di un "flashover" che ha propagato le fiamme in pochi secondi, probabilmente innescato da scintille di candele su bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto infiammabile.Il locale, situato in posizione centrale e frequentato soprattutto da giovani turisti internazionali, era gremito per i festeggiamenti del 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation Leggi anche: Strage Crans Montana: chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar andato a fuoco Leggi anche: Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE; La festa di Capodanno si trasforma in tragedia: incendio nel locale pieno di giovani a Crans-Montana; Crans-Montana, i primi attimi dopo l'incendio in un video sui social. Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi. Tajani oggi sul posto – La diretta - Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans- lapresse.it

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Crans-Montana, incendio in un locale a Capodanno: 47 morti. Sei italiani dispersi e 13 feriti - Dramma nella rinomata località sciistica Svizzera di Crans- msn.com

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale e a - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

