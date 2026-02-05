Crans Montana lettera dei Moretti ai dipendenti | Non siamo fuggiti con la cassa

I coniugi Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans Montana, hanno scritto ai dipendenti per chiarire la loro posizione. In una lettera, Jacques e Jessica hanno negato di essere scappati con i soldi dell’attività, come si è diffuso in alcune voci di stampa. «Non siamo fuggiti con la cassa», scrivono, mostrando grande amarezza verso i media che, a loro dire, diffondono menzogne senza alcuna verifica. La vicenda continua a tenere banco nella località svizzera, mentre i Moretti cercano di spegn

In una lettera indirizzata ai dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, hanno espresso la propria amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne??senza alcun ritorno". sull'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale. Incendio che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. "Una delle più spregevoli di queste menzogne è stata la fuga con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi", scrivono i coniugi Moretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

