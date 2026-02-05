Crans Montana lettera dei Moretti ai dipendenti | Non siamo fuggiti con la casa Eravamo leader aiutarvi

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans Montana, hanno scritto ai loro dipendenti. In una lettera, hanno spiegato di essere rimasti al loro posto e di non essere scappati con la casa. Hanno anche ribadito di aver sempre cercato di aiutare il team e si sono detto amareggiati per le notizie false diffuse dai media, che secondo loro non portano a nulla di positivo.

In una lettera indirizzata ai dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, hanno espresso la propria amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne??senza alcun ritorno". sull'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale. Incendio che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. "Una delle più spregevoli di queste menzogne è stata la fuga con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi", scrivono i coniugi Moretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

