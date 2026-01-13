Ecco una proposta di introduzione: Questa testimonianza esclusiva riguarda la titolare di “Le Constellation” a Crans-Montana, descrivendo un episodio in cui, al verificarsi di un incendio, ha lasciato il locale con la cassa, abbandonando i ragazzi presenti. Inoltre, si parla di pannelli sul soffitto che sono stati installati senza autorizzazione, sollevando questioni sulla gestione e le decisioni prese in situazioni di emergenza.

“La proprietaria ha visto il fuoco, ha preso la cassa, ha detto ‘Dobbiamo andare’ ed è scappata. Ha lasciato tutti i ragazzi lì”. Ad affermarlo è Jean Daniel Clivaz, marito della vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, che ha rivelato la presunta testimonianza di una dipendente sopravvissuta all’incendio de “ Le Constellation”, dove hanno perso la vita almeno 40 persone, molte delle quali giovanissime. L’uomo è stato raggiunto dalla troupe di Q uarta Repubblica, il programma condotto su Rete 4 da Nicola Porro, che lo ha intervistato. Nel servizio, realizzato dall’inviata Lodovica Bulian, Clivaz racconta ciò che sarebbe successo all’interno del locale quando è scoppiato l’incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha visto il fuoco ed è scappata con la cassa lasciando lì tutti i ragazzi. I pannelli sul soffitto? Li hanno montati da soli sapendo che non avevano il diritto di farlo”: la testimonianza esclusiva sulla titolare de “Le Constellation” a Crans-Montana

Leggi anche: "Ha preso la cassa e li ha lasciati lì". Crans-Montana, la testimonianza choc sulla titolare in fuga

Leggi anche: Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans-Montana, una serie Netflix racconta la stessa tragedia avvenuta in Brasile nel 2013. Tutte le inquietanti analogie; Lucia super vigile del fuoco quest’anno è anche Miss Befana; Prende fuoco la poltrona su cui è seduta donna muore tra le fiamme | come è potuto succedere.

“Ha visto il fuoco ed è scappata con la cassa lasciando lì tutti i ragazzi" - facebook.com facebook