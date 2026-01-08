Crans-Montana l’accusa a Jessica Moretti | In fuga con la cassa durante l’incendio

A Crans-Montana, nel Cantone Vallese, Jessica Moretti e il marito Jacques Moretti sono stati formalmente indagati in relazione alla tragedia di Capodanno presso il bar-discoteca Le Constellation. L’accusa principale riguarda il presunto tentativo di fuga con la cassa durante l’incendio, che ha causato diverse vittime. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità degli indagati in un episodio così grave.

Jacques Moretti e la moglie Jessica Marin, titolari del bar-discoteca Le Constellation, sono gli unici due formalmente indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana, nel Cantone Vallese. Le accuse nei loro confronti sono omicidio colposo plurimo, lesioni e incendio colposi. E nei confronti di Jessica Moretti ci sono alcune testimonianze che la descrivono in fuga con la cassa durante le prime fasi della tragedia. Ci sarebbe anche un video che la ritrae, mentre le ustioni a un braccio che aveva raccontato di avere non sarebbero state provate ancora da nessun certificato medico. I video di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation"

Leggi anche: Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa ... tg24.sky.it