Crans-Montana Jessica Moretti nell' interrogatorio chiarisce il mistero della fuga con la cassa

Jessica Moretti ha fornito chiarimenti durante un lungo interrogatorio riguardo alla fuga con la cassa nel contesto della vicenda di Crans-Montana. Le sue dichiarazioni affrontano dettagli sulla fuga, le motivazioni e le misure di sicurezza adottate. Questa testimonianza contribuisce a fare luce sui fatti e a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri dell'evento, offrendo un quadro più completo sulla vicenda.

Nessuna fuga con la cassa de Le Constellation durante l’incendio, ma una corsa per “chiamare i soccorsi”. Lo ha dichiarato Jessica Moretti, co-proprietaria insieme al marito Jacques del locale teatro della stage di Crans-Montana, nel corso del lungo interrogatorio sulla tragedia che ha portato alla morte di 40 giovani vittime e al ferimento di 116 di persone. Rispondendo ai magistrati, l’indagata è tornata a smentire il presunto video che l’avrebbe immortalata mentre si allontanava con la cassa del discobar sotto braccio, nei momenti subito dopo il disastro. L’interrogatorio di Jessica Moretti Jessica Moretti è stata ascoltata a Sion dagli inquirenti svizzeri per oltre dieci ore, nel corso della serata di mercoledì 21 gennaio, durante le quali ha dato la sua versione dei fatti sulla strage di Capodanno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

