Crans-Montana Jessica Moretti nell' interrogatorio chiarisce il mistero della fuga con la cassa
Jessica Moretti ha fornito chiarimenti durante un lungo interrogatorio riguardo alla fuga con la cassa nel contesto della vicenda di Crans-Montana. Le sue dichiarazioni affrontano dettagli sulla fuga, le motivazioni e le misure di sicurezza adottate. Questa testimonianza contribuisce a fare luce sui fatti e a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri dell'evento, offrendo un quadro più completo sulla vicenda.
Nessuna fuga con la cassa de Le Constellation durante l’incendio, ma una corsa per “chiamare i soccorsi”. Lo ha dichiarato Jessica Moretti, co-proprietaria insieme al marito Jacques del locale teatro della stage di Crans-Montana, nel corso del lungo interrogatorio sulla tragedia che ha portato alla morte di 40 giovani vittime e al ferimento di 116 di persone. Rispondendo ai magistrati, l’indagata è tornata a smentire il presunto video che l’avrebbe immortalata mentre si allontanava con la cassa del discobar sotto braccio, nei momenti subito dopo il disastro. L’interrogatorio di Jessica Moretti Jessica Moretti è stata ascoltata a Sion dagli inquirenti svizzeri per oltre dieci ore, nel corso della serata di mercoledì 21 gennaio, durante le quali ha dato la sua versione dei fatti sulla strage di Capodanno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Crans-Montana, Jessica Moretti "non è scappata con la cassa": i suoi avvocati smentiscono il video della fugaIn seguito alla tragedia di Crans-Montana, la difesa di Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente, ha negato le accuse di fuga con la cassa, smentendo le immagini circolate.
Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio»A Crans-Montana, nel Cantone Vallese, Jessica Moretti e il marito Jacques Moretti sono stati formalmente indagati in relazione alla tragedia di Capodanno presso il bar-discoteca Le Constellation.
Non sono scappata dal Constellation, volevo chiedere aiuto. La versione di Jessica Maric sulla strage di Crans-MontanaL’imprenditrice è stata interrogata per 10 ore dalla procura del Canton Vallese. L’indagini potrebbe allargarsi all’amministrazione di Crans-Montana per i mancati controllo. A Milano le autopsie di Ch ... quotidiano.net
Jessica Moretti interrogata per la tragedia di Crans-MontanaLa co-proprietaria del locale Le Constellation è accusata insieme con il marito Jacques di omicidio e lesioni personali. La donna è in libertà con restrizioni, mentre il marito è detenuto ... italiaoggi.it
