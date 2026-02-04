Cento giorni alla maturità la festa in discoteca verrà dedicata alle vittime di Crans-Montana

Cento giorni alla maturità, gli studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si preparano a festeggiare al Cocoricò di Riccione. La tradizionale festa in discoteca si svolgerà quest’anno in ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana, in Svizzera. La serata sarà dedicata a mantenere vivo il ricordo e a condividere un momento di solidarietà tra i giovani.

Studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione per la festa dei cento giorni dalla maturità Studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione per la festa dei cento giorni dalla maturità, ma quest'anno l'evento sarà dedicato al ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana, in Svizzera. Lo annunciano all'Ansa gli organizzatori, guidati dal pesarese Federico Rubino, 23 anni. "Quanto accaduto un mese fa a Crans-Montana è emblematico - dice Rubino -. Come organizzatori di eventi ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime".🔗 Leggi su Riminitoday.it

In Piazza Prampolini a Reggio Emilia, questa mattina si sono svolte commemorazioni per la Festa del Tricolore e le vittime di Crans Montana, inclusa la tragica perdita del capotreno a Bologna.

La serata al Cocoricò si avvicina e gli studenti sono in fermento.

