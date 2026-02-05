I Cosmonauti Borghesi tornano in scena con un nuovo singolo,

I Cosmonauti Borghesi tornano con un nuovo brano che fotografa il presente con lucidità e sarcasmo. Venerdì 6 febbraio arriva Polipropilene, singolo che inaugura una nuova fase del progetto e anticipa il prossimo album previsto nel 2026. Un elettro-pop tagliente che racconta un mondo “di plastica”. “Polipropilene” è un elettro-pop indie dal ritmo serrato e dalle sonorità sintetiche, costruito su immagini nette e su un linguaggio diretto. Il brano affronta il tema delle apparenze, delle relazioni artificiali e di una società in cui tutto sembra dover essere performante, esposto, competitivo. Anche i sentimenti, in questo scenario, rischiano di diventare oggetti da vetrina: resistenti, lucidi, ma privi di profondità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Cosmonauti Borghesi: il 6 febbraio esce il nuovo singolo “Polipropilene”

Approfondimenti su Cosmonauti Borghesi

Ultime notizie su Cosmonauti Borghesi

