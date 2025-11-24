Calcio | Ail charity partner Roma 1927 Futsal per la stagione 2025-2026

(Adnkronos) – La Roma 1927 Futsal annuncia la partnership con l’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, come charity partner ufficiale per la stagione 20252026. “Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere la ricerca scientifica e di supportare Ail, che dal 1969 sostiene i pazienti e favorisce la lotta contro i tumori del sangue. Il club affiancherà Ail attraverso iniziative congiunte, attività di sensibilizzazione e progetti dedicati lungo tutta la stagione”, si legge nella nota di Ail e Roma 1927 Futsal. In particolare, il capitano della prima squadra della Roma 1927 Futsal, squadra ufficiale di calcio a 5 della AS Roma, indosserà in tutte le competizioni ufficiali una fascia dedicata ad Ail, disegnata dal graphic artist David De Angelis (alias Gofy), con una grafica ispirata ai valori dell’associazione, a simboleggiare l’impegno della squadra nel dare voce a chi combatte quotidianamente contro leucemie, linfomi e mieloma. 🔗 Leggi su Seriea24.it