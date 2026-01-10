Sandro Abate travolge Roma 1927 | 6-0 nella 15ª giornata di Serie A di futsal

Da avellinotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della 15ª giornata di Serie A di calcio a 5, il Sandro Abate ha ottenuto una netta vittoria contro Roma 1927, con il risultato di 6-0. La partita si è svolta al Pala Del Mauro di Avellino, confermando la buona prestazione della squadra di casa e influenzando la classifica del campionato.

Avellino, 10 gennaio 2026 – Il Sandro Abate travolge la Roma 1927 con un perentorio 6-0 nella gara valida per la 15ª giornata del campionato Serie A di calcio a 5, disputata al Pala Del Mauro di Avellino.Un risultato che consolida la posizione dei padroni di casa nella zona alta della classifica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

