Guardiola va subito da Tonali alla fine di Manchester City-Newcastle | cosa gli ha detto

Dopo la fine della partita tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali. I due sono rimasti a parlare a lungo, anche quando l’allenatore ha salutato i tifosi. La scena ha catturato l’attenzione, lasciando intuire che il tecnico spagnolo voglia trasmettere qualcosa al centrocampista italiano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.