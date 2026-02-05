Guardiola va subito da Tonali alla fine di Manchester City-Newcastle | cosa gli ha detto

Dopo la fine della partita tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali. I due sono rimasti a parlare a lungo, anche quando l’allenatore ha salutato i tifosi. La scena ha catturato l’attenzione, lasciando intuire che il tecnico spagnolo voglia trasmettere qualcosa al centrocampista italiano.

Al termine di Manchester City-Newcastle, le telecamere hanno beccato Pep Guardiola parlare lungamente con Sandro Tonali, non mollandolo neanche quando è andato a salutare i tifosi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

