Guardiola va subito da Tonali alla fine di Manchester City-Newcastle | cosa gli ha detto
Dopo la fine della partita tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali. I due sono rimasti a parlare a lungo, anche quando l’allenatore ha salutato i tifosi. La scena ha catturato l’attenzione, lasciando intuire che il tecnico spagnolo voglia trasmettere qualcosa al centrocampista italiano.
Al termine di Manchester City-Newcastle, le telecamere hanno beccato Pep Guardiola parlare lungamente con Sandro Tonali, non mollandolo neanche quando è andato a salutare i tifosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Furia Guardiola: prima litiga con Bruno Guimaraes, poi con un cameraman. Cosa è successo dopo Newcastle-Manchester City
Guardiola una furia: litiga prima con Guimaraes e poi con un cameramen. Ecco cosa è successo durante Manchester City Newcastle
Argomenti discussi: Max Alleyne e il master con Guardiola; Cade l'Aston Villa, il City rallenta la corsa e l'Arsenal (senza giocare) torna a +6; Il discorso emozionante di Guardiola sui bambini di Gaza: Li abbiamo abbandonati e trascurati; Ibrahimovic contro tutti: la Ferrari davanti a Guardiola e le guerre di Zlatan.
#CarabaoCup, il #ManchesterCity raggiunge l' #Arsenal in finale dopo il 3-1 in semifinale al #Newcastle #SkySport x.com
Il Manchester City dilaga nel primo tempo, più equilibrata la ripresa dove il Newcastle riesce però solo ad accorciare le distanze facebook
