Cosa ci facevano Marotta Galliani e il presidente del Como a cena con Infantino ed Erick Thohir

Marotta, Galliani e il presidente del Como sono stati visti a cena con Gianni Infantino ed Erick Thohir. I due, arrivati in Italia per le Olimpiadi, hanno colto l’occasione per incontrare alcuni dei principali dirigenti dei club di Milano e del Como. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’incontro ha fatto parlare negli ambienti sportivi.

