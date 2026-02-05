Cosa ci facevano Marotta Galliani e il presidente del Como a cena con Infantino ed Erick Thohir
Marotta, Galliani e il presidente del Como sono stati visti a cena con Gianni Infantino ed Erick Thohir. I due, arrivati in Italia per le Olimpiadi, hanno colto l’occasione per incontrare alcuni dei principali dirigenti dei club di Milano e del Como. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’incontro ha fatto parlare negli ambienti sportivi.
Thohir e Infantino sono arrivati in Italia per l'inizio delle Olimpiadi e hanno approfittato dell'occasione per incontrare esponenti di spicco di Inter, Milan e Como.🔗 Leggi su Fanpage.it
