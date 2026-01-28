Video – Dal 1956 al 2026 | 70 anni di Olimpiadi a Cortina fanno la storia

Cortina ha scritto un capitolo importante nella storia dello sport olimpico. Nel 1956, questa località ha ospitato le prime Olimpiadi trasmesse in televisione, aprendo una nuova era di visibilità per le competizioni. Ora, dopo 70 anni, la città si prepara a rivivere quei momenti, con eventi che celebrano il passato e guardano al futuro.

Nel 1956 Cortina scrisse una pagina di storia diventando la prima Olimpiade trasmessa in televisione. Nel 2026, settant'anni dopo, tornerà a essere protagonista con i primi Giochi diffusi su più territori. Settant'anni di evoluzione, di sport e di emozioni. Settant'anni dopo, la fiamma olimpica ritorna nella Perla delle Dolomiti.

