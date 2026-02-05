Corona è pronto a denunciare Mediaset per tentata estorsione

Fabrizio Corona ha deciso di querelare Mediaset per tentata estorsione. Secondo il suo avvocato, la società avrebbe inviato lettere ai gestori di locali pubblici, chiedendo di controllare gli ospiti durante le serate, minacciando di conseguenze se non rispettano le direttive. Corona non ci sta e si prepara a portare la questione in tribunale.

Fabrizio Corona ha “deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione “, perché “la società, in questi giorni, ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi”: così fa sapere il suo avvocato, Ivano Chiesa. Mediaset, attraverso lo Studio Legale Gulotta Varischi Pino, avrebbe fatto arrivare “a tutti i locali che ospiteranno un evento con il creatore di Falsissimo nei prossimi giorni”. Secondo il sito con sede a Napoli: “Il documento è indirizzato a Linea Eventi S. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fabrizio Corona ha deciso di denunciarli per tentata estorsione.

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione.

