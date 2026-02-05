Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione ma l’azienda è pronta alla controquerela

Mediaset ha avviato un avvertimento ai locali che ospitano Corona, chiedendo di controllare quello che dice. In risposta, l’ex re dei paparazzi ha deciso di denunciarli per tentata estorsione. Corona teme che questa mossa possa impedirgli di continuare a lavorare. La situazione si fa tesa tra l’ex paparazzo e la grande azienda televisiva.

Dopo una serie di “sconfitte” subite da Fabrizio Corona, adesso è passato al contrattacco ed ha deciso di denunciare Mediaset. Ciò dopo che gli sono stati oscurati i social – ripristinati proprio oggi- e dopo che l’azienda ha deciso di lanciare un avvertimento ai locali che prossimamente ospiteranno l’ex re dei paparazzi. La forza di Corona, in questi ultimi mesi, infatti, non è solo avere un grande seguito sui social che lo porta ad avere grandi numeri e a diffondere più velocemente ogni sua dichiarazione. Ultimamente viene invitato spesso nelle serate in discoteca dove “diffonde il suo verbo” tra acclamazioni generali e altri video che poi diventano virali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

