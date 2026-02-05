Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Questa volta, l’ex paparazzo accusa Mediaset di aver tentato di estrometterlo dalle discoteche, inviando lettere per impedire che lo invitino come ospite. Corona dice di aver ricevuto lettere dall’azienda, che avrebbe chiesto ai locali di non coinvolgerlo. Mediaset potrebbe rispondere querelando per calunnia, ma al momento nessuna conferma ufficiale. La vicenda tiene banco, tra accuse e smentite, e il protagonista promette di fare chiarezza.

Fabrizio Corona sostiene che Mediaset abbia inviato missive ad alcune discoteche affinché non invitino tra i loro ospiti l'ex paparazzo. E contestualmente, tramite il suo storico avvocato Ivano Chiesa che ne ha parlato in un video su Instagram, comunica che sta per denunciare l'azienda televisiva per "tentata estorsione o per qualunque altro reato che la procura vorrà ravvisare". Sostiene Chiesa che la "società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c'è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fabrizio Corona: "Da Mediaset tentata estorsione". Ma l'azienda potrebbe procedere per calunnia

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset.

Fabrizio Corona torna sui social, ma viene subito oscurato.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede isolamento social sequestro del materiale

