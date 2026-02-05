Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione | il contrattacco

L'ex re dei paparazzi, Corona, ha deciso di passare al contrattacco. Dopo che Mediaset ha sollecitato i locali a fare attenzione a ciò che Corona dice, lui ha risposto denunciando l’azienda per tentata estorsione. La vicenda si sta rapidamente facendo strada nel mondo dello spettacolo e della giustizia, con Corona che passa dalle parole ai fatti.

Dopo una serie di “sconfitte” subite da Fabrizio Corona, adesso è passato al contrattacco ed ha deciso di denunciare Mediaset. Ciò dopo che gli sono stati oscurati i social – ripristinati proprio oggi- e dopo che l’azienda ha deciso di lanciare un avvertimento ai locali che prossimamente ospiteranno l’ex re dei paparazzi. La forza di Corona, in questi ultimi mesi, infatti, non è solo avere un grande seguito sui social che lo porta ad avere grandi numeri e a diffondere più velocemente ogni sua dichiarazione. Ultimamente viene invitato spesso nelle serate in discoteca dove “diffonde il suo verbo” tra acclamazioni generali e altri video che poi diventano virali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona rilancia e denuncia Mediaset: Tentata estorsione, è gravissimoL’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha fatto sapere di avere sporto denuncia alla Procura di Milano in seguito a delle ‘missive’ del Biscione ... libero.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il Biscione valuta di controdenunciare per calunniaL'ex re dei paparazzi accusa l'azienda di aver inviato lettere ai locali per limitare le sue dichiarazioni durante gli eventi ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione Dopo il blocco dei suoi profili l’ex paparazzo accusa l’azienda di aver inviato delle lettere ad alcune discoteche facebook

Fabrizio Corona ha “deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione”, perché “la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eve x.com