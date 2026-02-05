Corona denuncia Mediaset per estorsione | avvocato chiarisce le accuse contro il gruppo televisivo

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. L’ex paparazzo ha presentato un’istanza legale contro il gruppo televisivo, accusandolo di avergli rivolto minacce legate a video cancellati e lettere inviate a discoteche e locali notturni. La vicenda si fa sempre più intricata, mentre il processo si avvicina a una nuova fase.

**Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione: l’avvocato chiede la responsabilità per minacce a discoteche** A pochi giorni di distanza dalla cancellazione dei video su YouTube e dall’invio di lettere a discoteche e locali notturni, il processo di Fabrizio Corona inizia a prendere forma in modo nuovo. Questa volta, però, la sua azione non riguarda soltanto il copyright o la difesa della propria immagine, bensì una denuncia formale per **tentata estorsione** contro Mediaset. L’operazione è stata annunciata ufficialmente dal suo avvocato, **Ivano Chiesa**, che in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato le motivazioni e la logica alla base della denuncia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fabrizio Corona ha deciso di portare davanti a un giudice Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce.

Argomenti discussi: Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura.

