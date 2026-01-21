Mediaset denuncia Fabrizio Corona | le accuse dell’azienda contro l’ex agente

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce. L’azienda ha inoltre richiesto la censura dei contenuti sui social media, adottando un approccio legale per tutelare la propria reputazione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti, evidenziando l’importanza di rispettare le norme e i limiti nel confronto pubblico.

L’ex agente fotografico nel mirino per diffamazione e minacce, richiesta la censura social. Mediaset alza la voce e passa alle vie legali contro Fabrizio Corona. L’azienda ha formalmente denunciato l’ex agente fotografico presso la Procura di Milano per diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori di noti programmi televisivi. Non solo querela ma anche un’istanza alla Dda affinché venga adottata una misura di prevenzione che gli vieti l’uso dei social network, delle piattaforme telematiche e del cellulare per diffondere contenuti come quelli pubblicati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Fabrizio Corona contro Mediaset: 'L'allarme sono io', nuove accuse e promessa di rivelazioni

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. La nota dell'azienda: il codice etico vale per tutti

