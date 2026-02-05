Fabrizio Corona ha deciso di portare davanti a un giudice Mediaset, accusandola di tentata estorsione. L’ex paparazzo ha rivelato questa mattina che, dopo essere stato oscurato sui social insieme agli account del suo falso profilo, ha scelto di agire legalmente. La denuncia arriva pochi giorni dopo che Corona aveva già annunciato di voler fare chiarezza sulla vicenda.

Fabrizio Corona non si arrende e rilancia. Dopo la diffida di Mediaset ai giganti del web del calibro di Google, Meta e TikTok, che hanno deciso di rimuovere i contenuti di Falsissimo dal web e di oscurarne i profili social, l’ex re dei paparazzi ha provato a tornare online, venendo nuovamente bloccato. Così, come rivelato dall’avvocato Ivano Chiesa attraverso un video pubblicato su Instagram, ha deciso di denunciare l’azienda della famiglia Berlusconi “per tentata estorsione“. Perché la denuncia per tentata estorsione A spiegare il motivo della denuncia per tentata estorsione da parte di Fabrizio Corona ai danni di Mediaset è stato Ivano Chiesa, il suo avvocato di fiducia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona denuncia Mediaset per "tentata estorsione", la rivelazione dell'avvocato Chiesa in un video

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

Fabrizio Corona ha deciso di denunciarli per tentata estorsione.

