Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro. La causa nasce da questioni legate a presunte conseguenze di azioni passate e si inserisce in un contesto di tensione tra l’ex paparazzo e il gruppo televisivo. La vicenda si apre con una richiesta di risarcimento molto alta, che potrebbe avere ripercussioni importanti su entrambi. Per ora, le parti si preparano a confrontarsi davanti ai giudici, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi.

Mediaset e Mfe-Media for Europe hanno avviato un’azione legale contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento complessivo di 160 milioni di euro per presunti “danni reputazionali e patrimoniali”. L’iniziativa giudiziaria coinvolge anche i vertici del gruppo televisivo, Marina e Pier Silvio Berlusconi, insieme ad alcuni volti noti delle reti del Biscione, tra cui Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Samira Lui e Gianluigi Nuzzi.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK La decisione, annunciata con una nota, arriva in seguito ai contenuti diffusi dal format “Falsissimo” e dallo stesso Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Perizona.it

