Corona breve ritorno sui social e nuova denuncia contro Mediaset L' azienda pronta a cont

Fabrizio Corona ha provato questa mattina a tornare sui social, ma subito è stato cancellato di nuovo. Le piattaforme digitali hanno eliminato i suoi post, richiamandosi alle violazioni di copyright, privacy e rispetto della dignità. Corona aveva già subito lo stop martedì scorso e ora si prepara a denunciare nuovamente l’azienda.

AGI - Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle violazioni della tutela del diritto d'autore, della dignità personale, della privacy e contrasto ai messaggi d'odio. Nel frattempo il suo legale, Ivano Chiesa, ha diffuso su Instagram un video in cui annuncia che Corona "è molto arrabbiato e vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare". Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle "missive che Mediaset ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili.

Fabrizio Corona tenta di tornare sui social, ma viene subito bloccato.

Mediaset ha avviato un avvertimento ai locali che ospitano Corona, chiedendo di controllare quello che dice.

CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

