Fabrizio Corona tenta di tornare sui social, ma viene subito bloccato. Questa mattina ha pubblicato un breve post, poi le piattaforme digitali lo hanno nuovamente oscurato. La causa sono state le violazioni di copyright, la mancanza di rispetto per la privacy e i messaggi d'odio. Corona aveva già subito l'oscuramento martedì scorso e questa volta il tentativo di riapparire si è concluso con l'ennesimo stop.

AGI - Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle violazioni della tutela del diritto d'autore, della dignità personale, della privacy e contrasto ai messaggi d'odio. Nel frattempo il suo legale, Ivano Chiesa, ha diffuso su Instagram un video in cui annuncia che Corona "è molto arrabbiato e vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare". Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle "missive che Mediaset ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fabrizio Corona, breve ritorno sui social e nuova denuncia contro Mediaset

Approfondimenti su Corona Fabrizio

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

Fabrizio Corona è al centro di una recente controversia legale con Mediaset, che ha deciso di denunciarlo e di chiedere il divieto d’uso dei social network.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede isolamento social sequestro del materiale

Ultime notizie su Corona Fabrizio

Argomenti discussi: Fabrizio Corona fuori da Instagram: quali sono le possibilità di ritorno?; Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura; Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social; Fabrizio Corona ci riprova, Falsissimo torna online: Nuovi contenuti clamorosi. Poi la provocazione: Buttalo giù ancora Piersilver.

Fabrizio Corona, breve ritorno sui social e nuova denuncia contro MediasetAGI - Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle vi ... msn.com

Fabrizio Corona, profili social riattivati e subito oscurati: «I miei follower? Tutti stupidi. Faccio i soldi grazie a loro». Cosa sta succedendoQuesta mattina giovedì 5 febbraio, è successo l’ennesimo colpo di scena nel mondo social di Fabrizio Corona: i suoi profili ufficiali sono stati riattivati, ... leggo.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione Dopo il blocco dei suoi profili l’ex paparazzo accusa l’azienda di aver inviato delle lettere ad alcune discoteche facebook

Fabrizio Corona: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione" x.com