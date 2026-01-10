Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo
Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo, figura stimata e conosciuta nel paese. La sua perdita lascia un vuoto nella comunità, che si unisce nel cordoglio per questa grave perdita. La cittadina si stringe intorno alla famiglia e agli amici, ricordando con rispetto e affetto la figura professionale e umana di Francesco Cataldo.
CHIUSANO SAN DOMENICO – Profondo cordoglio a Chiusano San Domenico per la tragica scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo. La notizia ha colpito duramente la comunità, che oggi si stringe nel dolore per la perdita di una figura stimata sotto il profilo professionale e umano.Il ricordo commosso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Botte di Natale”, a Chiusano San Domenico un tuffo tra cinema, musica e divertimento
Leggi anche: Poste Italiane, riapre l'ufficio di Chiusano di San Domenico nella versione "Polis"
Addio a Francesco Cataldo: oggi Chiusano piange un suo figlio, siamo distrutti - L'articolo Addio a Francesco Cataldo: oggi Chiusano piange un suo figlio, siamo distrutti proviene da OttoPagine. msn.com
Sport Channel 214. . Ieri, al Club Nando De Napoli, di Chiusano San Domenico è stato presentato il libro "I Migliori anni della nostra vita" di Nello Valente. Presente Rambo De Napoli che ha sfogliato l'album dei ricordi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.