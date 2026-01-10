Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo

Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo, figura stimata e conosciuta nel paese. La sua perdita lascia un vuoto nella comunità, che si unisce nel cordoglio per questa grave perdita. La cittadina si stringe intorno alla famiglia e agli amici, ricordando con rispetto e affetto la figura professionale e umana di Francesco Cataldo.

Sport Channel 214. . Ieri, al Club Nando De Napoli, di Chiusano San Domenico è stato presentato il libro "I Migliori anni della nostra vita" di Nello Valente. Presente Rambo De Napoli che ha sfogliato l'album dei ricordi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.