Coppa Italia stasera Atalanta-Juventus | dove vederla e probabili formazioni

Alle 21 di questa sera va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di raggiungere le semifinali, e le probabili formazioni sono già circolate tra gli addetti ai lavori. I tifosi sono in attesa di vedere quale formazione avrà la meglio in una partita che promette emozioni fin dal calcio d’inizio.

Stasera alle 21.00 in campo Atalanta-Juventus per un posto alle semifinale di Coppa Italia. Le probabili formazioni delle due squadre Dopo il successo di ieri dell'Inter sul Torino, proseguono i quarti di finale della Coppa Italia. Stasera alle 21.00 in campo Atalanta-Juventus, un big match che ha già il sapore di una possibile finale. Ecco le scelte degli allenatori per la partita. Al Gewiss Stadium di Bergamo si ritrovano le due finaliste dell'edizione 202223: Atalanta e Juventus si incontrano nella sfida a eliminazione diretta della coppa nazionale per un posto in semifinale. I bianconeri sono reduci dal netto successo in campionato contro il Parma, battuto 4-1 al Tardini, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas.

