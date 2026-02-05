Coppa Italia l’Inter va in semifinale | Torino battuto con Bonny e Diouf

L’Inter supera il Torino e vola in semifinale di Coppa Italia. Nonostante alcune assenze importanti, i nerazzurri vincono 2-0 con gol di Bonny e Diouf. La squadra di Inzaghi ha giocato con determinazione e senza perdere lucidità, portando a casa il risultato che li proietta verso la prossima fase del torneo.

Una buona Inter, nonostante le tante assenze, batte il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica direttamente per la semifinale. Non è un successo scontato, visto che erano davvero tanti gli assenti per Cristian Chivu, tra infortuni e problemi di formazione. Infatti, il tecnico ex Parma ha deciso di portare avanti diverse rotazioni, in modo da mantenere i titolari freschi per il tour de force di metà stagione. Basta pensare agli esterni dove Cocchi e Kamate sono partiti dal primo minuto, non era mai successo da inizio anno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

L'Inter di Christian Chivu supera il turno di coppa con una formazione rinnovata e batte il Torino 2-1 ai quarti di finale.

Nella notte piovosa di Monza, l'Inter vince contro il Torino e si prende la semifinale di Coppa Italia.

