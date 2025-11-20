Coppa Davis l’Italia vola in semifinale contro il Belgio | doppietta Berrettini-Cobolli stende l’Austria in tre ore di gioco
Matteo Berrettini e Flavio Cobolli L’Italia campione del mondo in carica conquista la semifinale di Coppa Davis battendo l’Austria per 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov (6-3, 7-6) e Flavio Cobolli su Filip Misolic (6-1, 6-3). La squadra azzurra affronterà venerdì alle ore 16 all’Unipol Arena di Bologna il Belgio, che ha eliminato la Francia con identico punteggio. La nazionale guidata dal capitano Filippo Volandri ha archiviato la pratica austriaca in poco più di tre ore complessive di gioco, confermando la solidità del gruppo che punta al terzo accesso consecutivo in finale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
