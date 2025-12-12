Sir Perugia la ricetta di Giannelli | Essere sempre lucidi e focalizzati

PERUGIA – L’esordio in Champions League è stato vincente, anche se si è dovuto faticare più del preventivato contro Praga. La Sir Sicoma Monini Perugia ha cercato di tutelare la condizione fisica non al meglio di alcuni suoi elementi ed il compito è diventato più complesso. A caldo, dopo la prima gara, l’analisi del capitano Simone Giannelli: "Il primo set ci siamo complicati la vita da soli, si era incanalato nel verso giusto, poi ci siamo un po’ incastrati in alcune rotazioni, e qualche occasione che abbiamo avuto nella fase-punto non l’abbiamo sfruttata, poi loro hanno fatto qualche cosa bene, ma siamo stati noi a rimetterli in carreggiata e consentirgli di vincere quel set ai vantaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

