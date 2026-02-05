Coppa Italia | Inter in semifinale Battuto il Torino 2-1 che verrà a Firenze arrabbiato e in cerca di riscatto Pagelle

L'Inter vola in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto il Torino 2-1 a Monza. I granata arriveranno a Firenze domenica, arrabbiati e pronti a riscattarsi. La partita è stata combattuta, con l'Inter che ha dominato nel primo tempo e il Torino che ha tentato la rimonta nella ripresa. Ora i nerazzurri si preparano alla semifinale, mentre i piemontesi cercano di rialzarsi subito.

MONZA – Verrà a Firenze arrabbiato, il Torino, sabato 7 febbraio per la partita con la Fiorentina. La squadra di Baroni è stata infatti sconfitta, se vogliamo anche in maniera beffarda, dall'Inter all'U-Power Stadium di Monza nei quarti di Coppa Italia. L'Inter, rimaneggiata dal turnover, stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1, ma soffrendo molto nella ripresa e rischiando di subire il pareggio e andare ai rigori. In semifinale, l'Inter affronterà la vincente di Napoli-Como. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano Bonny e Diouf: per i granata, invece, ha segnato Kulenovic.

