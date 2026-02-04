Inter in semifinale di Coppa Italia | Torino battuto 2-1 il VAR cancella il pari granata

L’Inter di Cristian Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 il Torino all’U-Power Stadium. I nerazzurri passano in vantaggio, ma il Torino pareggia, anche se il gol viene annullato dal VAR. Alla fine, l’Inter vola avanti grazie a una vittoria sudata, mentre il Torino si ferma ai quarti.

L'Inter di Cristian Chivu è la prima semifinalista di Coppa Italia. All'U-Power Stadium i nerazzurri piegano 2-1 il Torino al termine di un match blindato solo nel finale dall'intervento della tecnologia. La squadra di Baroni mastica amaro: al 74? il VAR ha infatti annullato il gol del pareggio firmato da Prati su punizione di Lazaro, rilevando una posizione irregolare che ha strozzato in gola l'urlo dei granata. I nerazzurri hanno costruito il successo con un break micidiale a cavallo dei due tempi. Bonny ha sbloccato la gara al 35? sfruttando un'invenzione di Kamate, mentre Diouf ha raddoppiato al 47? su invito di Thuram.

Nell'incontro di Coppa Italia tra Roma e Torino, i granata si sono imposti per 3-2, assicurandosi un posto ai quarti di finale contro l’Inter.

Stasera alle nove, va in scena uno dei quarti di finale di Coppa Italia tra l’Inter e il Torino.

