Nel weekend di inizio febbraio Bologna si trasforma nella scena del volley giovanile. La città accoglie la Del Monte Coppa Italia dei Territori, un torneo dedicato ai giovani talenti dell’Under 15. Le squadre provenienti da tutta Italia si sfidano per un posto in finale, dimostrando passione e voglia di emergere. L’evento richiama molti appassionati e genitori, tutti pronti a vedere i prossimi protagonisti del volley italiano.

otto comitati territoriali Fipav parteciperanno alle gare della categoria Under 15 maschile, suddivisi in tre gironi per definire la formazione del turno finale. L’evento si sviluppa su due giornate: sabato 7 febbraio le qualificazioni hanno inizio a partire dalle 11:00, domenica 8 febbraio le finali iniziano alle 09:00. Le premiazioni avverranno prima della finale di Coppa Italia Superlega presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, chiudendo un fine settimana dedicato al livello giovanile e al progetto sportivo territoriale. le gare di qualificazione si svolgono sabato 7 febbraio dalle 11:00, mentre le finali sono in programma domenica 8 febbraio a partire dalle 09:00. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coppa Italia dei Territori: l'U15 disegna il futuro del volley

