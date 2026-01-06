Agricoltori a Milano per difendere dignità del lavoro e futuro dei territori

Gli agricoltori di Milano si preparano a manifestare nuovamente, unendo le proprie voci per difendere il valore del lavoro agricolo e il futuro dei territori. Dopo la mobilitazione dello scorso anno, molte imprese agricole intendono tornare in piazza, sottolineando l’importanza di tutelare le proprie attività e il patrimonio rurale. La presenza degli agricoltori si configura come un gesto di attenzione e richiesta di rispetto per il settore.

Agricoltori di nuovo sul piede di guerra. Anche tanti imprenditori che lo scorso anno avevano partecipato alla mobilitazione scendendo in strada con i trattori si preparano ad andare in massa a Milano. "Agricoltori e cittadini insieme", lo slogan dell'iniziativa nazionale che si svolgerà in Lombardia "per dire no, con forza, all'accordo Mercosur e a tutte le intese di libero scambio che scaricano sui campi, sulle aziende e sui territori il costo della competizione glocale", annuncia Andrea Faralli, 43 anni, proprietario di un'attività agricola che va avanti da 5 generazioni alle Chianacce. "Qui non abbiamo un problema di approvvigionamento.

Agricoltori, tornano i trattori a Bruxelles: il 18 dicembre «la più grande manifestazione mai organizzata per difendere la Pac» - Forse più di quanti se ne siano mai visti sfilare nella capitale europea. corriere.it

LA PROTESTA - Gli agricoltori ravennati annunciano la loro partecipazione massiccia e unitaria alla manifestazione nazionale del 9 gennaio nel capoluogo lombardo - facebook.com facebook

