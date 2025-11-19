COP30 Belém | l’Italia presenta il modello dei Territori Viventi Un’alleanza nazionale per un nuovo paradigma di resilienza innovazione e qualità dei territori

Belém (Brasile), COP30 — Alla Conferenza delle Parti sul clima, l’Italia si presenta con una proposta condivisa e ambiziosa: il modello dei “Territori Viventi”, un paradigma innovativo che ripensa il rapporto tra natura, infrastrutture e comunità, rendendo i territori capaci di adattarsi, evolvere e prosperare di fronte ai cambiamenti climatici. L’iniziativa è promossa da RemTech Expo insieme a un’ampia e qualificata alleanza istituzionale composta da RSE – Ricerca sul Sistema Energetico, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ARPA e OICE – Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico-Economica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

