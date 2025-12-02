Convocati Juve per l’Udinese: sei assenti per Spalletti e tre innesti dalla Next Gen per gli ottavi di Coppa Italia I Convocati Juve per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese sono stati ufficializzati attraverso una nota pubblicata sul sito del club bianconero. Il match, valido per gli ottavi di finale della competizione, è in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Juve, contro l’Udinese saranno assenti questi giocatori! Ecco la lista completa di Spalletti