Milano corteo di protesta dei taxi contro i mancati controlli sull’abusivismo

Un corteo di quaranta taxi ha sfilato oggi da Stazione Centrale a piazza Scala a Milano, manifestando contro l'insufficienza dei controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggi con conducente. La protesta evidenzia le preoccupazioni degli operatori ufficiali di fronte alla crescente concorrenza irregolare.

Milano, 15 dicembre 2025 –  Quaranta taxi in corteo dalla Stazione Centrale a piazza Scala per protestare contro i mancati controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggiatori con conducente. E un presidio di due ore davanti a Palazzo Marino per chiedere conto al Comune del promesso giro di vite sulle sanzioni ai driver fuorilegge. Il corteo in centro Il serpentone di auto bianche, scortato in testa e in coda dai motociclisti della polizia locale, è partito poco prima delle 14 di lunedì 15 dicembre dai posteggi di piazza Luigi di Savoia e ha attraversato via Vittor Pisani, piazza Repubblica, via Turati, piazza Cavour e via Manzoni. Ilgiorno.it

