Milano corteo di protesta dei taxi contro i mancati controlli sull’abusivismo

Un corteo di quaranta taxi ha sfilato oggi da Stazione Centrale a piazza Scala a Milano, manifestando contro l'insufficienza dei controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggi con conducente. La protesta evidenzia le preoccupazioni degli operatori ufficiali di fronte alla crescente concorrenza irregolare.

© Ilgiorno.it - Milano, corteo di protesta dei taxi contro i mancati controlli sull’abusivismo Milano, 15 dicembre 2025 – Quaranta taxi in corteo dalla Stazione Centrale a piazza Scala per protestare contro i mancati controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggiatori con conducente. E un presidio di due ore davanti a Palazzo Marino per chiedere conto al Comune del promesso giro di vite sulle sanzioni ai driver fuorilegge. Il corteo in centro Il serpentone di auto bianche, scortato in testa e in coda dai motociclisti della polizia locale, è partito poco prima delle 14 di lunedì 15 dicembre dai posteggi di piazza Luigi di Savoia e ha attraversato via Vittor Pisani, piazza Repubblica, via Turati, piazza Cavour e via Manzoni. Ilgiorno.it Protesta taxi a Milano, corteo spontaneo in Piazza della Scala Milano, corteo di protesta dei taxi contro i mancati controlli sull’abusivismo - In quaranta hanno sfilato dalla Stazione Centrale a piazza Scala, lamentando l’assenza di controlli contro gli abusivi nel settore dei noleggi con conducente. ilgiorno.it

