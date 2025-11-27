Varese controlli contro l’economia sommersa | scoperti 20 lavoratori in nero
Varese, 27 novembre 2025 - Venti lavoratori in nero scoperti in provincia di Varese: un colpo pesante inferto dalla Guardia di finanza all'economia sommersa. Le Fiamme gialle hanno passato al setaccio quattordici attività, smascherando situazioni irregolari in una lunga serie di settori: servizi alla persona, bed and breakfast, bar e ristorazione, commercio ambulante, autolavaggi. Un fronte vasto, che conferma quanto il fenomeno sia diffuso e radicato. Le verifiche, condotte dai reparti di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, hanno interessato aree a forte concentrazione produttiva e imprenditoriale.
