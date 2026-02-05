Controlli dopo la tragedia di Crans Montana multa sigilli a un locale

Dopo la tragedia di Crans Montana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Città di Castello. La Polizia locale e la Guardia di finanza hanno ispezionato diversi locali e sigillato uno di questi, applicando anche multe. Le verifiche si sono concentrate sulla sicurezza e sulla regolarità amministrativa degli esercizi, in un tentativo di prevenire nuovi incidenti.

Controlli di sicurezza e amministrativi dopo la tragedia di Crans Montana da parte della Polizia locale e della Guardia di finanza a Città di Castello e sequestro di un locale. Il controllo, effettuato con la collaborazione dei Vigili del fuoco e della Polizia locale di Città di Castello, ha consentito al personale della Divisione P.A.S. e del Commissariato di P.S di Città di Castello di accertare gravi irregolarità amministrative e violazioni della normativa di settore. Tali mancanze hanno reso necessario il sequestro preventivo del locale, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., al fine di interrompere la prosecuzione dell'attività di pubblico intrattenimento abusivamente esercitata all'interno dello stesso.

