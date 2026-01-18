sigilli al piper di roma dopo la tragedia di crans montana

Il Piper di Roma, locale storico della vita notturna capitolina in via Tagliamento, è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito di irregolarità riscontrate. La chiusura temporanea rappresenta una misura necessaria per approfondire le verifiche sulla conformità alle normative vigenti. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.

Chiusura per irregolarità in uno dei locali storici della Capitale. Il Piper, celebre discoteca romana situata in via Tagliamento, è stato posto sotto sequestro preventivo. Il provvedimento, eseguito nelle ultime ore, dovrà ora essere valutato e confermato dall'autorità giudiziaria competente. Anomalie strutturali e criticità per la sicurezza. Durante i controlli, le forze di polizia avrebbero individuato modifiche non autorizzate alla struttura dell'impianto, insieme a gravi criticità legate alle procedure di evacuazione. Sarebbero emerse anche mancanze nelle certificazioni obbligatorie e una presenza di persone superiore ai limiti consentiti.

A seguito della tragedia di Capodanno in Svizzera, le autorità italiane hanno intensificato i controlli in diversi locali, tra cui lo storico Piper. L’operazione mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire incidenti simili. Questa azione evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle normative, affinché eventi tragici non si ripetano, tutelando la sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale.

