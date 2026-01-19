Effetto Crans-Montana Controlli e sigilli al Piper Sequestrato il locale cult

A Crans-Montana, sono stati effettuati controlli al locale Piper, noto punto di riferimento locale. Sono stati sequestrati gli impianti per modifiche strutturali non certificate, con rischi legati all’evacuazione d’emergenza e alle condizioni igienico-sanitarie. Sono state anche riscontrate presenze di clienti superiori alla capienza prevista, evidenziando problemi di sicurezza e tutela della clientela.

Modifiche strutturali all’impianto senza certificazioni, rischi nell’evacuazione di emergenza, pessime condizioni igienico-sanitarie e presenza di clienti di gran lunga superiore alla capienza prevista. L’ "effetto Crans-Montana" ha portato così i sigilli al Piper, storico locale di via Tagliamento un tempo tempio romano della beat generation e dove si esibirono nel 1968 nei loro primi quattro concerti romani i Pink Floyd con Syd Barrett alla voce. Oggi i controlli scattati dopo la strage di Le Constellation hanno portato a un decreto di sequestro preventivo disposto dal pm e che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Effetto Crans-Montana. Controlli e sigilli al Piper. Sequestrato il locale cult Effetto Crans-Montana, sigilli alla storica discoteca Piper di Roma

Il locale storico di via Tagliamento, noto come il Piper, è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione, ancora in attesa di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, riguarda la chiusura temporanea della discoteca di Roma. Questo evento rappresenta un'importante evoluzione per la gestione e il futuro del locale, simbolo di diverse generazioni nella vita notturna della città. Effetto Crans-Montana in Italia: sigilli a diversi locali. Anche allo storico Piper

A seguito della tragedia di Capodanno in Svizzera, le autorità italiane hanno intensificato i controlli in diversi locali, tra cui lo storico Piper. L’operazione mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire incidenti simili. Questa azione evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle normative, affinché eventi tragici non si ripetano, tutelando la sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Effetto Crans-Montana. Controlli e sigilli al Piper. Sequestrato il locale cult - La prevenzione nelle discoteche dopo la strage di capodanno in Svizzera "Evacuazione rischiosa e impianti irregolari". quotidiano.net

Effetto Crans-Montana: chiuse altre due discoteche in Lombardia - Il video - Open x.com

Effetto Crans-Montana, sigilli alla storica discoteca Piper di Roma https://gazzettadelsud.it/p=2158178 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.