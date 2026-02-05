Contributi per enti locali in Carnia | 385 mila euro assegnati richieste in attesa di approvazione

La giunta regionale ha stanziato 385 mila euro per gli enti locali della Carnia. Le risorse sono destinate a finanziare nuovi progetti e interventi sul territorio. Le richieste sono ancora in fase di valutazione e bisogna aspettare l’approvazione definitiva. Il bando rimane aperto fino al 31 marzo, dando tempo alle amministrazioni di preparare le domande.

**Un’opportunità per i progetti del territorio: 385 mila euro assegnati in Carnia, con un bando aperto fino al 31 marzo** Sono 385.600 euro a disposizione per le associazioni e gli enti locali della Carnia, destinati a sostenere iniziative nei settori sociale, culturale, sportivo e turistico. È l’importo complessivo dei contributi finanziati nel 2025, per un territorio in cui il coinvolgimento delle nuove generazioni è stato uno degli obiettivi principali. Il bando, aperto a tutti coloro che operano sul territorio, è valido fino al 31 marzo 2026 — una data limite che non si avvicina soltanto a un’occasione per chiedere fondi, bensì un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale e culturale della Comunità di montagna della Carnia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

