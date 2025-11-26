Cultura enti istituti e fondazioni | contributi MiC per oltre 34 mln di euro

Il Ministero della Cultura (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ) ha adottato il decreto ministeriale relativo al “riparto dei contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” che prevede la ripartizione di 34.051.090 di euro per il 2025, come disposto dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 30 dicembre 2024 per il triennio 2025-2027. La cifra complessiva è inferiore di 1.792.162 di euro rispetto all’anno precedente (pari al 5%). Nell’esercizio finanziario 2024, infatti, lo stanziamento era pari alla somma complessiva di 35. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

