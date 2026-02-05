Contributi affitto Pistoia 2025 | lista completata per i nuclei economici abilitati

Il Comune di Pistoia ha pubblicato la lista provvisoria dei beneficiari dei contributi affitto 2025. Sono 629 le domande arrivate, ma solo 342 nuclei economici sono stati ammessi. L’ente ha concluso la verifica e ora si attende l’eventuale approvazione definitiva.

**Pistoia, il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria dei contributi affitto 2025: 629 domande presentate, 342 ammesse** Il Comune di Pistoia ha completato la procedura per l'assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione per l'anno 2025. La graduatoria provvisoria, disponibile sul sito ufficiale del comune, è stata approvata dal consiglio comunale ed è ormai accessibile ai cittadini interessati. Secondo l'elenco ufficiale, sono state presentate **629 domande**, ma soltanto **342 sono state accolte**, mentre 163 sono state **ammesse con riserva**, e 105 non hanno avuto successo.

