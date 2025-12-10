Contributi economici per le famiglie di nuovi nati a Castiglion Fibocchi
Nel recente consiglio comunale di Castiglion Fibocchi è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e alcune delibere di indirizzo politico, con particolare attenzione ai contributi economici destinati alle famiglie di nuovi nati.
Nell'ultimo consiglio comunale di Castiglion Fibocchi è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, insieme a delibere di indirizzo politico da parte dell'amministrazione.La nota del Comune"Con questa variazione, chiudiamo un anno finanziario significativo," afferma il.
