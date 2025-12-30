Domande per i contributi sull’affitto

30 dic 2025

È ancora possibile presentare le domande per il contributo comunale a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche, finalizzato al pagamento dell’affitto. La scadenza è il 31 dicembre. Questo supporto è rivolto a chi rischia di perdere la casa o trova difficoltà a pagare il canone di locazione. Per informazioni e modulistica, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali del Comune.

Un supporto a chi rischia di perdere la casa, a chi fa fatica a pagare l’affitto. C’è ancora tempo fino al 31 dicembre per presentare le domande di partecipazione all’avviso pubblico, relativo alla concessione del contributo comunale a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche, per il pagamento dei canoni di locazione riferiti all’abitazione di residenza. Avviso le cui informazioni sono reperibili sulla home page del sito comunale www.comune.fermo.it dove è scaricabile anche il modello di domanda. Una misura, con fondi esclusivamente comunali, che prevede un contributo erogato a beneficio di nuclei familiari residenti in città, che si trovano in situazione di disagio sociale ed economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

