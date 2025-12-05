Le pari opportunità Il ruolo degli enti comunali nel contrasto alla violenza

Con un contributo su "Il ruolo della commissione per le pari opportunità negli enti locali: funzioni, strategie e azioni per contrastare la violenza di genere", l'avvocata Paola Gifuni, in qualità di presidente del consiglio comunale di Viareggio, ha partecipato alla conferenza internazionale di tre giorni intitolata "Uguaglianza di genere ed empowerment femminile: sfide, soluzioni e migliori pratiche nella regione mediterranea". La conferenza, svoltasi dal 2 al 4 dicembre 2025, è stata un evento cruciale nel dibattito scientifico e politico sulla parità di genere nella regione. L'importanza della conferenza risiede nel suo focus sulla promozione della parità e dell'empowerment femminile e nello sforzo di avanzare la ricerca scientifica e lo sviluppo di politiche basate sul genere.

