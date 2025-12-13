In risposta alla crescente preoccupazione per il gioco d’azzardo, le autorità cittadine annunciano l’adozione di un’ordinanza volta a ridurre gli orari di funzionamento delle slot machines negli esercizi commerciali, con l’obiettivo di limitare l’accesso e tutelare i cittadini. La misura mira a contenere i rischi legati al gioco e promuovere un ambiente più responsabile.

"Subito un’ordinanza per limitare gli orari di utilizzo delle slot machines negli esercizi commerciali della città". Alla luce dei risultati incoraggianti di San Donato, dove, sull’onda di un provvedimento che assottiglia le fasce orarie nelle quali è consentito il gioco d’azzardo, la spesa per slot e videolottery è calata sensibilmente nell’ultimo anno, a Melegnano le liste civiche Progetto Melegnano e Rinascimento Melegnanese sollecitano il Municipio a mettere a sua volta dei paletti, per cercare di prevenire e contrastare il gioco patologico e i comportamenti a rischio. L’amministrazione del sindaco Vito Bellomo ha annunciato l’adesione di Melegnano alla Carta Etica, uno strumento che intende contribuire a fare informazione e sensibilizzazione nel contrasto alle ludopatie, evidenziando la differenza tra il gioco sano e quello potenzialmente deviante. Ilgiorno.it

Lotta al gioco d’azzardo: "Per limitare le sale slot ridurre subito gli orari" - Melegnano, liste civiche all’attacco del sindaco sulle norme anti “macchinette“ "Basta rinviare l’ordinanza, per combattere la ludopatia bisogna agire adesso". ilgiorno.it