Contrabbando doganale a Porto Ceresio | sequestrata un’unità da diporto di provenienza elvetica

Le Fiamme Gialle di Porto Ceresio hanno scoperto e sequestrato un’unità da diporto di provenienza svizzera, nascosta in un cantiere navale vicino a Varese. L’indagine ha portato al fermo di un natante che sembrava in regola, ma che in realtà era coinvolto in un’attività di contrabbando doganale. La scoperta si inserisce in un’operazione più ampia contro il traffico illecito tra Svizzera e Italia.

Varese, 5 febbraio 2026 – Sgominata attività di contrabbando doganale. Le Fiamme Gialle del Servizio Navale di Porto Ceresio hanno sequestrato un natante svizzero rimessato in un cantiere navale varesino. L'operazione eseguita nei giorni scorsi dai militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano è scaturita nell'ambito di una più ampia attività di vigilanza doganale e contrasto alle irregolarità relative all'immissione di beni extra-ue nel territorio dell'Unione. I lavori al ponte di Lodi arrivano sul tavolo della Guardia di Finanza Nello specifico, durante i controlli, è stato individuato un natante immatricolato in Svizzera, introdotto regolarmente nel territorio doganale dell'Unione Europea nel 2023 in regime di ammissione temporanea.

