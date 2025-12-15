Roma bilancio in chiaroscuro per la nautica da diporto

Il settore della nautica da diporto a Roma si trova a fronteggiare sfide importanti, con un bilancio che evidenzia luci e ombre. La carenza di ormeggi rappresenta un ostacolo per la crescita e la competitività delle imprese, influenzando negativamente la produttività e le vendite di imbarcazioni di medie e piccole dimensioni.

© Puntomagazine.it - Roma, bilancio in chiaroscuro per la nautica da diporto Gennaro Amato: “La carenza di ormeggi mina la produttività e vendita della media e piccola nautica da diporto”. Santanchè propone una cabina di regia tra 4 Dicasteri.. Roma, 15 dicembre 2025 – Il Salone Nautico Internazionale di Roma, dopo nove giornate espositive, cala il sipario sull’anno solare 2025 e i dati confermano la difficoltà del segmento della piccola e media nautica da diporto. Il mercato soffre un’indisponibilità economica di eventuali compratori e la difficoltà dell’accesso ai finanziamenti con tassi quasi proibiti, ma soprattutto accusa l’assenza di infrastrutture ricettive e il numero di ormeggi insufficienti alla domanda. Puntomagazine.it Atreju, ultima giornata a Roma: il bilancio Tutti i leader del centrodestra presenti alla giornata conclusiva della manifestazione. Le impressioni e le dichiarazioni dei parlamentari di Puglia e Basilicata. Si è chiusa a Roma l’ultima giornata di Atreju, la storica ker - facebook.com facebook CISL BASILICATA IL 13 DICEMBRE A ROMA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE CISL SULLA LEGGE DI BILANCIO x.com