Roma bilancio in chiaroscuro per la nautica da diporto 

Il settore della nautica da diporto a Roma si trova a fronteggiare sfide importanti, con un bilancio che evidenzia luci e ombre. La carenza di ormeggi rappresenta un ostacolo per la crescita e la competitività delle imprese, influenzando negativamente la produttività e le vendite di imbarcazioni di medie e piccole dimensioni.

Gennaro Amato: “La carenza di ormeggi mina la produttività e vendita della media e piccola nautica da diporto”. Santanchè propone una cabina di regia tra 4 Dicasteri.. Roma, 15 dicembre 2025  – Il Salone Nautico Internazionale di Roma, dopo nove giornate espositive, cala il sipario sull’anno solare 2025 e i dati confermano la difficoltà del segmento della piccola e media nautica da diporto. Il mercato soffre un’indisponibilità economica di eventuali compratori e la difficoltà dell’accesso ai finanziamenti con tassi quasi proibiti, ma soprattutto accusa l’assenza di infrastrutture ricettive e il numero di ormeggi insufficienti alla domanda. Puntomagazine.it